İstanbul Avcılar'da 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen nedenle bir anda tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

Çatıda başlayan yangın yan binaya ve bit daireye de sıçradı. Dairenin sahibi yangını gözyaşlarıyla izledi.

Binada oturanlar korkuyla kendilerini dışarıya attı. İtfaiyeye ve polise haber verildi.

Maddi hasar oluştu

Çevrede güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 40 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatısı yanan evin sahibini polis teselli etti.

Yangında can kaybı olmazken, 2 apartmanın çatısında ve bir dairede hasar meydana geldi.