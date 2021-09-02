Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da hasta yakınları doktora saldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hastanede bir doktoru darp ettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne giden C.Ş. ve E.A, yanlarındaki hastanın hemen muayene edilmesini istedi.
Uzman Doktor Tahir Sağlam, içeride başka bir hastanın bulunduğunu belirterek C.Ş. ve E.A'ya, dışarıda bekleyip ekrandan numaralarını takip etmelerini ve sıra kendilerine geldiğinde içeri girebileceklerini söyledi.
Bunun üzerine hasta yakınları C.Ş. ve E.A. doktoru gözünden darp etti.
Darp raporu alan doktorun şikayeti üzerine gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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