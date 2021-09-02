Yavuzeli ilçesinden piknik yapmak için Karkamış ilçesi Fırat kenarına giden Çınar ailesinden 5 kişi, serinlemek için suya girdi.

Suya girenlerin akıntıya kapıldığını fark eden civardaki vatandaşlar, jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve vatandaşların yardımıyla 5 kişi sudan çıkarılarak sağlık ekiplerince Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahale edilenlerden 23 yaşındaki Süleyman Çınar, kurtarılamadı.

Diğer 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.