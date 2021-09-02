Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serinlemek istediği Fırat Nehri'nde boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Çınar ailesinden 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yavuzeli ilçesinden piknik yapmak için Karkamış ilçesi Fırat kenarına giden Çınar ailesinden 5 kişi, serinlemek için suya girdi.
Suya girenlerin akıntıya kapıldığını fark eden civardaki vatandaşlar, jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ve vatandaşların yardımıyla 5 kişi sudan çıkarılarak sağlık ekiplerince Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahale edilenlerden 23 yaşındaki Süleyman Çınar, kurtarılamadı.
Diğer 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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