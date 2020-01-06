Van'da koyun yüklü kamyondan 32 kilo eroin çıktı06 Ocak 2020 Pazartesi 08:37 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 08:47
Van Erdemit'te koyun yüklü kamyonette yapılan aramada, kamyonetin kasa tabanına zulalanmış 62 paket halinde toplam 32 kilo 62 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon çalışma yapıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında, koyun yüklü kamyonetin durumundan şüphelenerek aracı durdurdu.
Narkotik Madde Arama Köpeği Bozo ile yapılan detaylı aramada, kasa tabanına zulalanmış 62 paket halinde toplam 32 kilo 62 gram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheli “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: TRT Haber