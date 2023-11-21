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Türkiye
İHA 21.11.2023 11:28

Van'da kar yolları kapattı, araçlar yolda kaldı

Van’da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kent genelinde 142 yerleşim yerine ulaşım kapandı. Yolların kapanmasıyla kış lastiği takmayan ve zincir bulundurmayan araç sürücüleri karla kaplı yolda ilerleyemedi.

Van'da kar yolları kapattı, araçlar yolda kaldı

Kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale’de 22, Çatak’ta 16, Erciş’te 23, Gürpınar’da 68 ve Saray ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van’da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van’dan İstanbul, Ankara ve Antalya’ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti.

6 ilde yoğun kar: 547 yol ulaşıma kapandı
6 ilde yoğun kar: 547 yol ulaşıma kapandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada; bölgemizde beklenen kar yağışlarının akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli, yükseklerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden; ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıları yapıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Araçlar yolda kaldı

Merkez Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahallesi’nde de yoğun kar yağışından dolayı araçlar yolda kaldı. Kış lastiği olmadığı için yokuşu çıkamayan araçları vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. Buz pistine dönen yolda toplu taşıma araçları ise ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. Belediye iş makineleri, kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

 

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