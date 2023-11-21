6 ilde yoğun kar: 547 yol ulaşıma kapandı

Van'da belirli aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

Karın en etkili olduğu Van-Bahçesaray ile Van-Hakkari kara yolunda yolun kapanmaması için Karayolları ekipleri sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.

Kardan dolayı kent genelinde 53 mahalle ve 89 mezra olmak üzere toplam 142 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadale ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Erzincan

Erzincan çevresinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Çayırlı’da 6, Üzümlü’de 1 ve Tercan’da 41 olmak üzere toplam 48 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışıyor.

Kar şehirlerarası yollarda da etkili olurken Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttü.

Erzurum

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 316 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 4, Arpaçay ilçesinde ise 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar sebebiyle İkizdere ilçesine bağlı 21 köye ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı Çamlıhemşin, Hemşin ve Çayeli ilçelerinde de sürüyor.

İl Özel İdaresine bağlı 16 personel, 9 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bu arada, yağış nedeniyle ara yollarda ufak çaplı toprak kaymaları yaşandığı, yol temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Artvin

Artvin'de yüksek rakımlı kesimlerde kar, düşük rakımlı bölgelerde ise yağmur etkili oluyor.

Şavşat ilçesinde 5, Ardanuç'ta 3, Borçka'da 6 olmak üzere il genelinde 14 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Atabarı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, Borçka ve Şavşat Karagöl de beyaza büründü.

Şavşat-Ardahan kara yolu üzerindeki Sahara geçidinde etkili olan yağış sebebiyle Karayolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme çalışması yapıyor.