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Türkiye
AA 21.11.2023 08:32

Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından saat 22.00'de yolun yeniden açılması planlanıyor.

Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Otoyol üzerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım Abant Kavşağı'ndan itibaren kapandı.

Sürücüler, Karayolları ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan ışıklı uyarı tabelaları ile Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna gitmeleri yönünde uyarılıyor.

Abant gişelerinde yola konulan dubalar ile D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, Kaynaşlı gişelerinden yeniden otoyola girebilecek.

Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Ulaşımın, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından saat 22.00'de yeniden normale dönmesi planlanıyor.

Otoyolun, İstanbul-Ankara istikametinde ise ulaşım normal olarak sağlanmaya devam ediyor.

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