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Türkiye
İHA-DHA 21.11.2023 10:58

1 Aralık gelmeden "kış lastiği" kuyruğu oluştu

Yurdun bazı bölümlerinde kasım ayında kar yağışı görüldü. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak olsa da kar yağışı sebebiyle sürücüler lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

1 Aralık gelmeden "kış lastiği" kuyruğu oluştu

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, Erzurum'da, kar ve buzlanmaya karşı tedbir almak isteyen sürücüler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı 1 Aralık'ı beklemeden lastikçilerin yolunu tuttu.

Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 yıldır lastik dükkanı olan Taner Coşkun, Erzurum'a kışın erken gelmesi nedeniyle 1 Aralık'ı beklemeden lastik değişimlerine başladıklarını söyledi.

"Yer soğuduğu zaman lastik yıpranmaz"

Gece yarılarına kadar çalıştıklarını belirten Coşkun şu ifadeleri kullandı:

"Doğu bölgesinde kış etkisini erken gösterdiği için biz, 1 Aralık’ı beklemeden kışlık lastik değişimine başladık. Günlerdir hazır bekliyorduk. Müşterilere, 'Havalar eksiye düştü. Kar gelmeden gelin değişimleri yapalım' dedik ama bizi dinlemediler. Halkımız her zaman son günü bekliyor. Kar yağıp herkes aynı gün gelince hem bizler hem de onlar perişan oluyor. Meteoroloji günlerdir 'kar geliyor' uyarısı yapıyor. Ama buna rağmen, 'Lastik yıpranır' diye gelmiyor. Bununla hiç alakası yok. Yer soğuduğu zaman lastik yıpranmaz. Sabah namazından sonra işe başladık. Gece yarılarına çalışacağız." 

1 Aralık gelmeden "kış lastiği" kuyruğu oluştu

Elazığ

Türkiye genelinde 1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala Elazığ'da araç sahipleri kış lastiklerini taktırmaya başladı.

Son günlerde soğukla birlikte yağışlı havanın etkili olduğu kentte gizli buzlanma ve kayma riskine karşı tedbirli davranan sürücüler lastikçilere akın etti.

1 Aralık gelmeden "kış lastiği" kuyruğu oluştu

"Vatandaşlar lastik değişimini son güne bırakmasınlar"

Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde oto lastik işletmeciliği yapan Emre Kaya ani hava değişimi ile birlikte işlerinin yoğunluğunun arttığını belirtirken, vatandaşlar ise yoğunluktan dolayı lastik değişimlerinin son güne bırakılmaması için diğer sürücüleri uyardı.

Sezona daha erken başladıklarını belirten oto lastik ustası Emre Kaya, "Yoğunluğumuz normalde 1 Aralık'ta başlıyordu, bu sene sezon biraz daha erken başladı. Vatandaşlardan isteğimiz, biraz erken gelsinler son günlerin yoğunluğuna bırakmasınlar. Görüldüğü üzere yağış var ve sabahtan beri yağışın altında çalışıyoruz. Hem can hem mal güvenliği için kış lastiği önemlidir" dedi.

1 Aralık gelmeden "kış lastiği" kuyruğu oluştu

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