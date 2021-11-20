Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 22:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Erciş - Adilcevaz karayolu bir süre trafiğe kapandı.
Erciş - Adilcevaz kara yolunda 50 yaşındaki Osman Sancar'ın kullandığı kamyonetle aynı istikamette seyir halinde olan 35 yaşındaki Murat Eşiyok idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yan yatarak yolda bir süre sürüklendi.
Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 19 yaşındaki Sevgi Taş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden alınmasıyla açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Van
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