Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gebze ilçesinde bir minibüs takibe alındı.

Durdurulan araçta 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili "Göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.