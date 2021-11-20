Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gebze ilçesinde bir minibüs takibe alındı.
Durdurulan araçta 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Olayla ilgili "Göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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