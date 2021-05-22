Van Gölü'nde 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inci kefali denetimleri ise 7/24 esaslı devam ediyor.

Bu kapsamda, ekipler tarafından Erciş ve Muradiye ilçelerinde bulunan Zilan ve Bendimahi çaylarında kaçak inci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında bölgede yapılan denetimlerde 3,5 ton inci kefali balığına ve 400 metre uzunluğunda 2 adet manyat ve 10 adet serpme ağlarına el konuldu.

El konulan ölü balıklar ilçe müdürlüğü tarafından imha edilirken el konulan manyat ve serpme ağlar kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi.

Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 29 kişiye 64 bim569 TL idari para cezası uygulandı.