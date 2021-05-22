Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu
İstanbul Üsküdar'da bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.
Üsküdar Salacak'ta kafe olarak faaliyet gösteren bir işyerinde sabaha karşı yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Üsküdar ve Kadıköy itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İşyerini kısa sürede saran alevler, arka taraftaki çalılık alana da sirayet etti.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Etiketler: Yangın
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