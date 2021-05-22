Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 01:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem saat 01.23 sıralarında oldu.
4,1 büyüklüğündeki depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu. Yerin 8,13 kilometre derinliğinde oluşan deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında kaydedildi.
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