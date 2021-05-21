İlçenin kırsal Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Yeşildere, sağanak nedeniyle taştı.

Taşkın sebebiyle bölgedeki tarım arazileri su altında kaldı, ağaçlar kökünden söküldü. Mahalledeki bazı evleri su bastı.​​​​​​​

Karacabey-Çanakkale kara yolu da taşan sular nedeniyle araç trafiğine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Taşkında bir çiftçiye ait traktör suda sürüklendi, bölgede bulunan iş makineleri de zarar gördü.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye ekipleri, evlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Ayrıca bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE arama kurtarma ve itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

Kamera: Ayhan Fidan