Beyşehir Devlet Hastanesi'nde filyasyon ekibinde ambulans şoförü olan Cengiz Sivri, dün akşam saatlerinde nöbeti sırasında koronavirüs tedavisi görüp taburcu olan Rahime D'yi ambulansla Gölkaya Mahallesi'ndeki evine götürmek için yola çıktı.

Anne sinirlendi, oğlu demir boruyla saldırdı

Rahime D, yolda Sivri'den ilaçlarını bir eczaneden almasını istedi. Sivri de bir eczaneye girip, hastanın ilaçlarını istedi. Bir süre sonra ambulansa geri dönen Sivri, eczaneden, hastanın ilaçlarının aile hekimi tarafından daha önce reçetelendirildiğini ve hastanın da ilaçlarını almış olduğu için verilmeyeceğini söylediklerini belirtti.

İddiaya göre bunun üzerine sinirlenen Rahime D, Sivri'ye hakaret edip, eczanenin tanıdıkları olduğunu belirtip yeniden gitmesini söyledi.

Sivri, eczaneye ikinci gidişinde Rahime D'nin ilaçları verildi. İlaçları alıp, aracına geri dönen Sivri, Rahmi D'yi evine götürdü. Sivri, Rahime D'yi ambulanstan indirdiği sırada bir elinde tabancayla gelen Rahime D'nin oğlu Kadir D'nin demir boruyla saldırısına uğradı.

Kolunda kırıklar oluştu

Çevredekilerin müdahalesiyle saldırıdan kurtulan ve kullandığı ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne gelen Sivri'nin sağ kolunda kırıklar oluştuğu belirlendi.

Şoför şikayetçi oldu, koronavirüs hastası saldırgan tutuklandı

9 gün iş göremez raporu alan Sivri, kendisine saldıran Kadir D'den şikayetçi oldu.

Evinde koronavirüs tedavisi gördüğü anlaşılan Kadir D. de koronavirüs tedbirleri kapsamında gözaltına alınıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.