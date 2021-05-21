Toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezinde ve Suriye sınırındaki bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla hareket halindeki araçlar sis farını açtı.

Yetkililer, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.

Gece saatlerinden itibaren toz fırtınasının etkisini kaybetmesi bekleniyor.