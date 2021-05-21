Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 19:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da toz fırtınası
Şanlıurfa'da toz fırtınası nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamadı.
Akşam saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, Ceylanpınar ilçesinde etkisini kaybetmeye başladı.
Fırtına ile birlikte başlayan toz fırtınası nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamadı.
Yer yer 100 metrenin altına inen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Etiketler: Fırtına
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