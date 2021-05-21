Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AFAD
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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