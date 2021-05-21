Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 632 bin kök kaçak haşhaş eken kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Gördes ilçesinde, iki farklı tarlaya 632 bin kök kaçak haşhaş eken şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde kaçak haşhaş ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, iki ayrı tarlada toplam 31 dönüm alana 632 bin kök haşhaş ekildiğini belirledi.
Tarla sahibi Ş.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz