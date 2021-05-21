Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 2020'de 19 olan mavi bayraklı plaj sayısı bu yıl 24'e yükseldi. İlçede 2 marina da gerekli kriterleri yerine getirerek mavi bayrak sahibi oldu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) yürüttüğü Mavi Bayrak Programı kapsamında, belediyenin merkezdeki halk plajının ardından İçmeler Halk Plajı da mavi bayrak almaya hak kazandı.

İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı üçüncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı, bu yıl 33 artarak 486'dan 519'a ulaştı.

Muğla ise Antalya’dan sonra 106 mavi bayraklı plajıyla ülke çapında ikinci oldu.