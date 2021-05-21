Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 16:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Medya ve İslamofobi Sempozyumu Ankara'da düzenlenecek
Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu, 25-26 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Etkinlikte, "Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" konuları konuşulacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın desteklediği sempozyum, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) öncülüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Erciyes Üniversitesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde gerçekleştirilecek.
"Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" temasıyla Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenecek sempozyumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.
Yabancı ülke temsilcilerinin de hazır bulunacağı geniş katılımlı sempozyumun İslamofobiyle mücadele çabalarına katkı sunması bekleniyor.
Etiketler: İletişim Başkanlığı SETA TRT RTÜK
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