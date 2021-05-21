İstanbul'da sağanak: Metro istasyonunun tavanı aktı
Önce İstanbul Boğazı'nın üstü karardı ardından yağmur başladı. Kentte etkili olan yağış nedeniyle Aksaray Metro İstasyonu'nun tavanı aktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yer yer dolu da görüleceği belirtildi.
Öğle saatlerinde etkisini gösteren yağış bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçanlar otobüs durakları ve üstü kapalı yerlere sığındı.
Taksim'de yağmurun etkisiyle meydan sakindi
Taksim'de yoğun yağış görüldü. Kontrollü normalleşmeyle beraber yeniden kalabalıklaşan meydan yerini sakinliğe bıraktı.
Pendik D-100 karayolu göle döndü
Aşırı yağış sonucu yer yer su birikintileri oluştu. Pendik D-100 karayolu göle döndü. D-100 karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Aksaray'da metronun tavanı aktı
Yağmur nedeniyle Aksaray Metro İstasyonu'nun tavanından su aktı. Ekipler suyun bastığı alanı şeritlerle kapattı.