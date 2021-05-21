Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yer yer dolu da görüleceği belirtildi.

Öğle saatlerinde etkisini gösteren yağış bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçanlar otobüs durakları ve üstü kapalı yerlere sığındı.

[Fotoğraf: İHA]

Taksim'de yağmurun etkisiyle meydan sakindi

Taksim'de yoğun yağış görüldü. Kontrollü normalleşmeyle beraber yeniden kalabalıklaşan meydan yerini sakinliğe bıraktı.

[Fotoğraf: İHA]

Pendik D-100 karayolu göle döndü

Aşırı yağış sonucu yer yer su birikintileri oluştu. Pendik D-100 karayolu göle döndü. D-100 karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: DHA]

Aksaray'da metronun tavanı aktı

Yağmur nedeniyle Aksaray Metro İstasyonu'nun tavanından su aktı. Ekipler suyun bastığı alanı şeritlerle kapattı.