Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
14 kişilik minibüsten 4'ü yaralı 49 düzensiz göçmen çıktı
Van'da sürücüsünün jandarmadan kaçarken tarlaya bıraktığı minibüste, 4'ü yaralı 49 düzensiz göçmen bulundu. Minibüsü bırakıp kaçan sürücü yakalandı.
Van-Erciş kara yolunda jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü M.İ, kaçtı.
İçerisinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 49 düzensiz göçmenin olduğu araç, buğday tarlasında durdu.
Ekipler bitkin halde buldukları göçmenlere su verdi
Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, 4'ü yaralı 49 göçmeni araçtan çıkardı. Ekipler, havasızlıktan bitkin halde bulunan göçmenlere su verdi.
Aracı tarlada terk ederek kaçan sürücü M.İ, ekiplerce yakalandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yabancı uyruklular, Muradiye Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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