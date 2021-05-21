Bolu'daki evinden merkeze bağlı Gövem köyündeki yakınlarına giden Alzheimer hastası Murat Ulaş, dün akşam akrabalarıyla helalleştikten sonra evden çıktı.

Ulaş, geç saatlere kadar eve dönmeyince yakınları ve köylüler ormanlık alanda arama yaptı. Ulaş’a ulaşamayan yakınları jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler ormanlık alanda dürbün ve sesli anons sistemine sahip dron ile Ulaş'ı aradı, ancak herhangi bir ize ulaşılamadı.

[Fotoğraf: DHA]

"3-4 aydır Alzheimer hastasıydı"

Gövem Köyü Muhtarı Uğur Özcan, Murat Ulaş'ın daha önce de benzer şekilde ortadan kaybolduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Gün içinde Bolu merkezden kayınbiraderinin yanına gezmeye gelmişti. Kendisi 3- 4 aydır Alzheimer hastasıydı. Akşam saatlerinde çıktıktan sonra eve dönmedi. Biz gece saat 03.00'e kadar jandarma ve AFAD ekipleriyle aradık ama sonuca ulaşamadık. Ailesinden 1-2 kişi helalleştiğini söyledi. Şu an aramalar devam ediyor. Bundan 3- 4 yıl önce Bolu'daki evinden çıkıp gitmiş. 3 gün sonra Çıkınlar Mahallesi'nde bulunmuş. 4- 5 ay önce ailesiyle geçimsizliği olmuştu. Eşinden 2 ay ayrı kaldı. Daha sonra birleştiler."