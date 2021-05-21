Edirne Valisi Ekrem Canalp, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'ya kervansarayın tarihi ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kervansarayın, daha önce AB projesi ile restore edildiğini hatırlatan Canalp, "Restore edilmiş olan kervansarayımızın bir bölümünü Devlet Tiyatrosu olarak faaliyete geçirmiş durumdayız. Edirne Devlet Tiyatrosu'na Edirnelilerin yoğun ilgisi var. Biletler burada hem gişe üzerinden satışa çıkıyor, aynı zamanda elektronik olarak satışa çıkıyor. 18 saniyede elektronik biletlerin bittiğini biliyoruz" dedi.

Türk Devletleri ve Osmanlı Padişahları müzeleri kurulacak

Kervansarayın, tiyatronun karşısındaki bölümü ve bahçeden açılan kısmının müzeler kompleksi olarak kullanılacağını ifade eden Canalp, şunları söyledi:

"Komplekste hepsi bir bütünlük arz edecek. Kurulacak müzelerden biri tarihte kurulmuş 16 Türk devletini ifade eden bir müze olacak. Burada Osmanlı Padişahları Müzesi'ni göreceğiz. Bütün Osmanlı padişahlarını kendi geleneksel giysileriyle ve onların realistik heykelleriyle, silikon heykelleriyle göreceğiz. Sonra da bir Otağ-ı Hümayun, padişahların seferdeyken hayatlarını devam ettirdikleri çadırı görmüş olacağız. Bu müze kısmı da bu yıl içerisinde faaliyete geçecek"