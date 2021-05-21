Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 16:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih'te 3 katlı bina yağmurun etkisiyle çöktü
İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk bina yağışın etkisiyle çöktü. Kısa bir süre önce binanın önünden geçen araç ve yayalar enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Cankurtaran'da bulunan 3 katlı ahşap bina kuvvetli sağanağın etkisiyle çöktü. Sokaktan geçen 2 yaya ve bir otomobil saniyelerle kurtuldu.
Bina büyük bir gürültüyle yıkıldı. Şans eseri yaralanan olmadı.
Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sokak güvenlik şeridiyle kapatıldı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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