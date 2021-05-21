Mehterçeşme Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatısında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın, hemen yanında bulunan diğer apartmanın çatısına da sıçradı.

Alevleri gören bina sakinleri kendini hemen dışarı tarken, yangının çıktığı apartmanda 2'si çocuk 3 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Yangında mahsur kalan 3 kişi vatandaş ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Dumandan hafif şekilde etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ev sahipleri yanan evlerini gözyaşları içinde izledi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye araçları için park halindeki araçları ittiler

Yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri, park halindeki araçlardan geçmekte zorlandı.

İtfaiye araçlarının geçişinin zorlandığını gören mahalle sakinleri, park halindeki otomobilleri iterek yolu açtı.

"Baygın ve yaralı çıkardılar"

Mahalle sakini, “Şurada bir asma kat var. Asma kattan dumanlar çıktı. Rüzgarın etkisi ile de alevler büyüdü. Ondan sonra itfaiye geldi müdahale etti. Birkaç kişiyi baygın ve yaralı halde çıkardılar" dedi.