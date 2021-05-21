Tarihi Alanya Kalesi'nin Hisariçi Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, bir arazöz, 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve 15 personel müdahale etti.

Hava ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık bir dönümlük ormanlık alan zarar gördü.