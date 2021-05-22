Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deniz ulaşımına sis engeli
Yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Çanakkale-Eceabat hattında geçici süreyle seferler durduruldu.
Gestaş Deniz Ulaşım'dan konuya ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda ''Çanakkale-Eceabat hattında, yoğun sis nedeniyle geçici süreyle seferlerimiz durdurulmuştur.'' denildi.
Etiketler: Deniz Otobüsü Ulaşım
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