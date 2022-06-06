Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 23:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da hareket halindeki araç alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
Van'da hareket halindeki hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Van-Erciş karayolunun 50'nci kilometresinde seyir halindeki hafif ticari araç, bir anda alev aldı.
Sürücü aracını yol kenarına park edip, alevlere müdahale etti.
Çabaları yetersiz kalınca itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine hızla ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Ancak araç kullanılamaz hale geldi.
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