Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte temizlik malzemesi bulunduğu bilgisini aldı.
Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İl Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi ekipleri, Bafra ilçesinde belirlenen adrese gitti.
Burada yapılan aramada 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Samsun
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