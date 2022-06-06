İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte temizlik malzemesi bulunduğu bilgisini aldı.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İl Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi ekipleri, Bafra ilçesinde belirlenen adrese gitti.

Burada yapılan aramada 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.