Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 62 göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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