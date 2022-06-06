Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da Merkez Haliliye ilçesinde GAP Vadisi Kavşağı'nda 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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