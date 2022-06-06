Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 7 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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