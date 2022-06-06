Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu-Giresun'dan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Duesseldorf, Salzburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Münih uçuşlarının yarın itibarıyla başlayacağını söyledi.
Sonel, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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