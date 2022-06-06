Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oyuncak ayıdan uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'dan Antalya'ya kargoyla gönderilen oyuncak ayı içinden uyuşturucu çıktı. 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Adana'dan A.Ö'nün, Alanya ilçesinde B.F. adına kargo göndereceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki kargo şirketine gönderilen paketi alan B.F'yi yakaladı.
Yapılan aramada kargo paketinde bulunan oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 96,85 gram esrar buldu.
Ardından B.F'nin evine yapılan operasyonda kargoyu gönderen A.Ö. de yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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