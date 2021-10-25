Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı. Suçta kullanıldığı tespit edilen 4 araca el konuldu.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, il genelinde 18-24 Ekim tarihlerinde 8 operasyon düzenleyen ekipler, biri yabancı uyruklu 20 şüpheli hakkında işlem yaptı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör tutuklandı. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 272 bin 264 lira ceza verildi, 4 araca el konuldu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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