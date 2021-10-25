Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde uygulama sırasında durdurulan araçtan 701 şişe kaçak içki çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahmetli’nin Gökkaya Mahallesi'nde yol uygulaması gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde, K.B. yönetimindeki araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 701 şişe kaçak içki ve 195 adet sigara bandrolü ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık
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