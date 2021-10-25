Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ü yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
Etiketler: Terör Örgütü DEAŞ Ankara
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