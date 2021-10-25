Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 08:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 32 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 25 adrese düzenlenen baskınlarda 32 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saat, 06.00'da Küçükçekmece genelinde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
25 adreste 32 şüpheliye yönelik düzenlen operasyondan adreslerde bulunan 32 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Adreslerden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyona, özel harekat polisleri, polis helikopteri, narkotik köpeği Rozo, narkotik polisleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.
Operasyonda yakalanan 32 şüpheli sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik Polis
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