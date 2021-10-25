Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozerle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Orman Yangını Yangın
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