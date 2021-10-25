Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonları: 15 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 173 zanlıdan 15'i tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ekim'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
173 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonlarda 173 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilo 81 gram esrar, 71 gram eroin, 3 gram kokain, 1 kilo 566 gram sentetik uyuşturucu, 1187 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 av tüfeği, 3 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 250 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 173 zanlıdan 15'i tutuklandı, 26'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 158'i serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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