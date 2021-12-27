İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 20-26 Aralık'ta 6 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 2'si Afganistan uyruklu 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Suçta kullanıldığı tespit edilen araç, ev ve otellerin sahipleri ile organizatörlere 187 bin 209 lira idari ceza verildi.