Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılarına 187 bin lira ceza
Van'da, göçmen kaçakçılığı yapan 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Suça karışanlara 187 bin 209 lira idari ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 20-26 Aralık'ta 6 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 2'si Afganistan uyruklu 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Suçta kullanıldığı tespit edilen araç, ev ve otellerin sahipleri ile organizatörlere 187 bin 209 lira idari ceza verildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Van
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