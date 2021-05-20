Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak bina önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısı yaptı.

Sesleri müzikle bastırılmaya çalışıldı

Bu hafta 2 ailenin daha katılmasıyla sayıları 32'ye yükselen aileler, HDP binası önünde eylem yaptıkları sırada yüksek sesle müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalışan partililere tepki gösterdi.

Eylem sırasında Gaziantep'ten bir şehit annesinin gönderdiği Türk bayrakları, ailelere dağıtıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Sesimizi yükselteceğiz, bizi susturamazlar"

Annelerden Atiye Dayan, kızı Şilan Dayan'ın 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldüğünü, 6 yıldır evladının özlemiyle yaşadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini ifade eden Dayan, şunları anlattı:

"Anneler evlatlarını istiyor. Bu imanı olmayanlardan evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı iş yerlerinden, okullardan kaçırıp HDP binalarında PKK'lılara teslim ettiler. Evlatlarımızı alana kadar da bu eylemden vazgeçmeyeceğiz. Sesimizi yükselteceğiz, bizi susturamazlar. Evlatlarımızı onlara bırakmayacağız."

"Allah'ın izniyle PKK ve HDP'yi anneler bitirecek"

Kızı 13 yaşındayken dağa kaçırılan Nazlı Sancar da aile sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Kızımı elini, kolunu bağlayarak kaçırdılar. 10 yıldır evlat acısı çekiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Sayımız çığ gibi büyüyor. Allah'ın izniyle PKK ve HDP'yi anneler bitirecek. Zafer bizim olacak. Evlatlarımızı söke söke zalimlerin elinden alacağız. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hatice için Hakkari'den gelen anne Nazlı Aslan ise, "Kızımı dağa kaçırdılar. Yıllarca aradım, bulamadım. PKK'lılar 3 yıl önce de eşimi öldürdü. Sonuna kadar evlat mücadelesi vereceğim" şeklinde konuştu.

Türk Haber-Sen İl Başkanı Mehmet Tutaş ve Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Selçuk Yürektürk de HDP il binası önüne gelerek ailelere destek verdi.