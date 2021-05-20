Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta ambulansa baltayla saldıran kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sinop'ta park halindeki ambulansın cam ve kapılarını baltayla kıran kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü önünde park halinde bulunan ambulansın cam ve kapılarına baltayla zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Emre A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlı Emre A. hakkında daha önce de yaralama ve mala zarar verme suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
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