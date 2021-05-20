Ekipmanlar gözden geçiriliyor, alevlere müdahalede zamanla yarışılıyor. Yangında erken ve etkin müdahale önem taşıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın sezonunun başlamasıyla hazırlıklarını tatbikatlarda test ediyor.

İnsansız hava araçlarının da katılımıyla yangın söndürme filosu güçlendirildi.

Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söylüyor.

“Bizim açımızdan bulunması elzem olan bütün ekipmanlar tek tek kontrol ediliyor ve çetelesi tutuluyor. Eksiklik, aksaklık, bozukluk varsa bunlar gideriliyor. Herhangi bir yangın anında biz boşa düşmeyelim yangına müdahalemizde herhangi bir sıkıntı olmasın diye"

Yangına müdahale süresini 12 dakikaya indiren ekipler, dünya birinciliğine de aday.

Alevlere müdahale başarısı

Vatandaşların piknik için belirlenen yerleri kullanması ricasında bulunan Derince sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yangın söndürme organizasyonu yönüyle Avrupa'da birinciyiz ancak asıl hedefimiz yangının hiç çıkmaması bundan da vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor. Nedir bu iş? Çiz vatandaşlarımıza diyoruz ki pikniklerinizi gelişi güzel yerlerde yapmayınız, bizim mesire yerlerimiz var, ayrılmış yerler var piknik için oralarda pikniklerinizi yapın"

Haber: Gül Benli

Kamera: Ali Güner