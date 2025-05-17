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Türkiye
AA 17.05.2025 00:17

Van'da engelli gençler bir günlüğüne asker oldu

Van'ın Erciş ilçesinde, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 11 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

Van'da engelli gençler bir günlüğüne asker oldu

Aileleriyle İlçe Jandarma Komutanlığına gelen 11 engelli gence, görevli personel eşliğinde "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniformaları giydirildi.

Bir süre eğitim verilen gençler, yemin ederek bir günlüğüne askerlik yaptı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Küçükyazıcı'nın otizmli kardeşi Berat Küçükyazıcı da askerlik için hazırlanan valiziyle evinden alındı.

Komutanlığa getirilen Küçükyazıcı, ağabeyi ile yemin ederek askerlik sevincini yaşadı.

Kaymakam Murat Karaloğlu, programda yaptığı konuşmada, ailelerin talebi üzerine engelli gençler için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Emeği geçenlere teşekkür eden Karaloğlu, "Gerçekten hem ailelerimiz hem değerli kardeşlerimiz bugün eğlenceli ve duygusal bir an yaşadılar. Bütün özel gereksinimli bireylerimize, ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş ve aileler katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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