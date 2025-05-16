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Türkiye
AA 16.05.2025 21:05

Trafikte tartıştığı kişiye kesici aletle saldıran sürücüye ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kesici alet ile saldıran hafif ticari araç sürücüsünün ehliyetine geçici bir süreyle el konuldu.

Trafikte tartıştığı kişiye kesici aletle saldıran sürücüye ceza
[Fotograf: AA]

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, hafif ticari araç ile motosiklet sürücüsü arasında yaşanan tartışmaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri hafif ticari araç sürücüsüne trafik kural ve yasaklarına uymadığı gerekçesiyle 993 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine geçici bir süreyle el konuldu.

Olayın ardından kamyonet sürücüsü, sağlık durumunun araç kullanmasına engel teşkil edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla hastaneye sevk edildi.

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