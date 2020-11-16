Elde edilen istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Başkale ilçesi Esenyamaç mahallesinde bir eve baskın düzenledi.

R.A. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada, 45 kilogram eroin ve 312 karton halinde toplam 3 bin 120 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili adli sorusturma devam ediyor.