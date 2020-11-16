Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van'da bir eve uyuşturucu baskını: 45 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 45 kilogram eroin ve 3 bin 120 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Elde edilen istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Başkale ilçesi Esenyamaç mahallesinde bir eve baskın düzenledi.
R.A. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada, 45 kilogram eroin ve 312 karton halinde toplam 3 bin 120 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili adli sorusturma devam ediyor.
Son Haberler
- 13:50
- 13:37
- 13:34
- 13:34
- 13:29
Sıradaki Haber
Bakan Soylu İzmir'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz