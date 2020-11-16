İzmir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünde basına kapalı düzenlenen toplantıya, Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, depremin ardından verilen çadır ve konteyner kent hizmetleri, hasar tespit ve yardım çalışmaları ile kentsel dönüşüm konusunun görüşüldüğü öğrenildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurulan konteyner kentin bir hafta içinde kullanıma sunulacağını belirterek, "Depremde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir. Burada kendi kurumlarımızla, milletimizle, devletimizle ortaya koymuş olduğumuz hem acil hem etkin gayret sebebiyle şükran duyuyoruz. Şu anda konteyner kentteyiz. 20 günlük 25 günlük süreç içerisinde bitmiş olacak. Pazar günü Allah nasip ederse taşınmalar, pazar pazartesi başlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından başlatılan çalışmaları incelemek için İzmir'i ziyaret etti...

Bakan Soylu, kurulan konteyner kentin bir hafta içinde kullanıma sunulacağını söyledi.

SES ((SÜLEYMAN SOYLU - 03.13)) "Depremde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir. Burada kendi kurumlarımızla, milletimizle, devletimizle ortaya koymuş olduğumuz hem acil hem etkin gayret sebebiyle şükran duyuyoruz. /// ((10.20)) Şu anda konteyner kentteyiz. Yaklaşık 20 günlük 25 günlük süreç içerisinde bitmiş olacak. Pazar günü Allah nasip ederse taşınmalar, pazar pazartesi başlar."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından başlatılan çalışmaları incelemek için İzmir'i ziyaret etti...

Bakan Soylu, kurulan konteyner kentin bir hafta içinde kullanıma sunulacağını söyledi.

SES ((SÜLEYMAN SOYLU - 03.13)) "Depremde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir. Burada kendi kurumlarımızla, milletimizle, devletimizle ortaya koymuş olduğumuz hem acil hem etkin gayret sebebiyle şükran duyuyoruz. /// ((10.20)) Şu anda konteyner kentteyiz. Yaklaşık 20 günlük 25 günlük süreç içerisinde bitmiş olacak. Pazar günü Allah nasip ederse taşınmalar, pazar pazartesi başlar."